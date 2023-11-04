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فصائل المقاومة في العراق: استهدفنا بعدة صواريخ قاعدة الشدادي الأميركية جنوبي مدينة الحسكة شرقي سوريا

Lebanon 24
04-11-2023 | 16:00
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