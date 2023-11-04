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الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم الشاطئ بالأسلحة المحرمة دوليا

Lebanon 24
04-11-2023 | 16:36
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