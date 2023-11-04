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التلفزيون العربي نقلا عن سرايا القدس: استهدفنا بقذائف الهاون من العيار الثقيل آليات للاحتلال حاولت التقدم شرق مدينة خان يونس

Lebanon 24
04-11-2023 | 16:37
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