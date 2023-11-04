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الشرق نقلا عن نيويورك تايمز: إسرائيل استخدمت على الأقل قنبلتين زنة 900 كيلو غرام خلال الغارة الجوية يوم الثلاثاء على جباليا

Lebanon 24
04-11-2023 | 17:13
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