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بايدن يشير إلى إحراز تقدم فيما يخص الهدنة الإنسانية في غزة (العربية)

Lebanon 24
04-11-2023 | 17:16
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