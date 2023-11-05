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كتيبة جنين في سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جنين (الجزيرة)

Lebanon 24
05-11-2023 | 00:48
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