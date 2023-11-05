26
o
بيروت
27
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مدير المستشفى الكويتي في غزة: بعض المستشفيات اضطرت لإغلاق أقسام بسبب نقص الوقود (الحدث)
Lebanon 24
05-11-2023
|
01:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير المستشفيات في غزة: الخدمة في المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف خلال ساعات (العربية)
Lebanon 24
مدير المستشفيات في غزة: الخدمة في المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف خلال ساعات (العربية)
05/11/2023 10:20:47
05/11/2023 10:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام المستشفيات في قطاع غزة: إذا توقفت الكهرباء فإن ذلك يعني الموت الجماعي للمرضى في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي (الجزيرة)
Lebanon 24
مدير عام المستشفيات في قطاع غزة: إذا توقفت الكهرباء فإن ذلك يعني الموت الجماعي للمرضى في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي (الجزيرة)
05/11/2023 10:20:47
05/11/2023 10:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام المستشفيات في قطاع غزة: نحذر من قرب نفاد الوقود ما سيؤدي إلى انهيار الخدمات الطبية (الجزيرة)
Lebanon 24
مدير عام المستشفيات في قطاع غزة: نحذر من قرب نفاد الوقود ما سيؤدي إلى انهيار الخدمات الطبية (الجزيرة)
05/11/2023 10:20:47
05/11/2023 10:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي في غزة بسبب نفاد الوقود
Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي في غزة بسبب نفاد الوقود
05/11/2023 10:20:47
05/11/2023 10:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
05:38 | 2023-11-04
04/11/2023 05:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!
Lebanon 24
خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!
08:08 | 2023-11-04
04/11/2023 08:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
13:41 | 2023-11-04
04/11/2023 01:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
12:48 | 2023-11-04
04/11/2023 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
Lebanon 24
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
17:42 | 2023-11-04
04/11/2023 05:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:16 | 2023-11-05
زعيمة حزب العمل الإسرائيلي تعليقا على تصريحات وزير التراث أن للحرب ثمنا في إشارة للأسرى بغزة: تصريحات سخيفة ويجب طرده من النظام
04:15 | 2023-11-05
الناطق العسكري الإسرائيلي: الدفاع الجوي اعترض صباح اليوم جسما مشبوها تجاوز الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل
04:11 | 2023-11-05
معلومات "لبنان24": مسعفو كشافة الرسالة الذين قصفهم العدو الإسرائيلي في طيرحرفا كانوا يحاولون سحب شهيدين لـ"حزب الله" جرّاء إستهداف إسرائيلي في المنطقة نفسها
04:01 | 2023-11-05
شهداء ومصابون في استهداف بناية سكنية في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى (تلفزيون العربي)
03:57 | 2023-11-05
إطلاق مضاد للدروع من لبنان تجاه موقع عسكري إسرائيلي (الحدث)
03:47 | 2023-11-05
إصابات جراء غارة اسرائيلية في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج طيرحرفا تعرض لقصف اسرائيلي وأسقط جرحى (lbc)
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
10:20 | 2023-11-04
05/11/2023 10:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
05:00 | 2023-11-04
05/11/2023 10:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
05/11/2023 10:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24