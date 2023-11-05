Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبرغ عن الرئيس الأميركي في تصريح صحافي مقتضب: الجهود المبذولة لإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تمضي قدما

Lebanon 24
05-11-2023 | 03:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء كندا: ندعو لهدنة إنسانية لإدخال المساعدات لغزة ونعمل على إخراج الرعايا الأجانب من القطاع
lebanon 24
05/11/2023 10:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: تم دخول ٥٩ شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
05/11/2023 10:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: باريس تطلب إقرار هدنة إنسانية قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
05/11/2023 10:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ليست لدينا معلومات عن الهدنة الإنسانية التي تم التوافق عليها جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
05/11/2023 10:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:42 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:16 | 2023-11-05
04:15 | 2023-11-05
04:11 | 2023-11-05
04:01 | 2023-11-05
03:57 | 2023-11-05
03:47 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24