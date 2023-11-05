Advertisement

أخبار عاجلة

شهداء ومصابون في استهداف بناية سكنية في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى (تلفزيون العربي)

Lebanon 24
05-11-2023 | 04:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى القدس بغزة وفي تل الهوى (العربية)
lebanon 24
05/11/2023 10:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف عنيف في محيط مستشفى القدس ومربع الدحدوح بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
05/11/2023 10:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس والإندونيسي في غزة و40% من الشهداء من الاطفال
lebanon 24
05/11/2023 10:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتحام مستشفى المقاصد في القدس واعتقال 16 من ذوي مرضى غزة بحجة عدم قانونية إقامتهم (التلفزيون العربي)
lebanon 24
05/11/2023 10:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:42 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:16 | 2023-11-05
04:15 | 2023-11-05
04:11 | 2023-11-05
03:57 | 2023-11-05
03:47 | 2023-11-05
03:40 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24