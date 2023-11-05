Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات "لبنان24": مسعفو كشافة الرسالة الذين قصفهم العدو الإسرائيلي في طيرحرفا كانوا يحاولون سحب شهيدين لـ"حزب الله" جرّاء إستهداف إسرائيلي في المنطقة نفسها

Lebanon 24
05-11-2023 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن اشتباكات بين عناصر "حزب الله" وجيش العدو الإسرائيليّ في منطقة كروم المراح - جنوب لبنان
lebanon 24
05/11/2023 14:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر قناة "الجديد": أقدم تعزية من القلب لعائلة الشهيد عصام عبد الله ونتمنى الشفاء العاجل للصحافيين المصابين جراء إستهدافهم في الجنوب من قبل العدو الإسرائيلي
lebanon 24
05/11/2023 14:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": مدفعيّة العدو الإسرائيليّ تستهدف أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيفة وبلدة راميا بـ3 قذائف
lebanon 24
05/11/2023 14:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": جيش العدو الإسرائيلي يمشط محيط مستعمرة أفيفيم قبالة مارون الراس
lebanon 24
05/11/2023 14:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:50 | 2023-11-05
06:48 | 2023-11-05
06:32 | 2023-11-05
06:25 | 2023-11-05
06:20 | 2023-11-05
06:17 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24