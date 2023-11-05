معلومات "لبنان24": مسعفو كشافة الرسالة الذين قصفهم العدو الإسرائيلي في طيرحرفا كانوا يحاولون سحب شهيدين لـ"حزب الله" جرّاء إستهداف إسرائيلي في المنطقة نفسها

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