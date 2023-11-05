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أطراف بلدات علما الشعب ومروحين والضهيرة والناقورة واللبونة وتبليسين تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-11-2023 | 03:40
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