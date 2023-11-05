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الراعي في عظة الاحد من بكركي: بحثت مع رئيسة حكومة ايطاليا ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وموضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم وضرورة وقف النار في غزة

Lebanon 24
05-11-2023 | 03:41
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