Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي : ها هي السنة الثانية تبدأ وسدة رئاسة الجمهورية في فراغ وكأنه مقصود لتنفيذ الزبائنية في ادارات الدولة ويجب مهما كلّف الامر انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
05-11-2023 | 03:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وكأن الفراغ في سدة الرئاسة مقصود".. الراعي: هذا الكلام معيب!
lebanon 24
05/11/2023 14:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الاحد من بكركي: بحثت مع رئيسة حكومة ايطاليا ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وموضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم وضرورة وقف النار في غزة
lebanon 24
05/11/2023 14:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تكمُن أُولى التحدّيات في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسساتي وسياسي ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية
lebanon 24
05/11/2023 14:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق اتفاق الطائف
lebanon 24
05/11/2023 14:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:16 | 2023-11-05
06:50 | 2023-11-05
06:48 | 2023-11-05
06:32 | 2023-11-05
06:25 | 2023-11-05
06:20 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24