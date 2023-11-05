الراعي : ها هي السنة الثانية تبدأ وسدة رئاسة الجمهورية في فراغ وكأنه مقصود لتنفيذ الزبائنية في ادارات الدولة ويجب مهما كلّف الامر انتخاب رئيس للجمهورية

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