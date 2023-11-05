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وصول إصابات إلى مستشفى ناصر بعد استهداف منطقة الزنة شرق خانيونس (شبكة قدس)

Lebanon 24
05-11-2023 | 03:56
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