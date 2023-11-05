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الناطق بإسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: نعمل الآن في 6 مستشفيات فقط لإنقاذ حياة الجرحى جراء العدوان (LBCI)

Lebanon 24
05-11-2023 | 04:48
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