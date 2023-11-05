حماس: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لأخذ تصريح الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة على غزة على محمل الجد واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان (الجزيرة)

Lebanon 24