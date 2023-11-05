"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات عدد من قتلى 7 تشرين الأول يقولون إنّ بنيامين نتنياهو قاد "إسرائيل" إلى الكارثة الأكبر في تاريخها

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