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"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات عدد من قتلى 7 تشرين الأول يقولون إنّ بنيامين نتنياهو قاد "إسرائيل" إلى الكارثة الأكبر في تاريخها

Lebanon 24
05-11-2023 | 05:54
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