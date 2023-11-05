مصدر دبلوماسي تركي: وزير الخارجية التركي تبادل وجهات النظر مع نظيريه المصري والأردني بشأن وقف الهجمات على المدنيين في غزة وتحقيق وقف عاجل لإطلاق النار (سكاي نيوز عربية)

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