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رئيس منظمة "أنقذوا الأطفال" في فلسطين: نناشد المجتمع الدولي العمل على وقف إطلاق النار لإدخال فرقنا إلى غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-11-2023 | 08:42
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