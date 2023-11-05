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المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: عدد ضحايا العدوان بلغ أكثر من 37 ألفا بين شهيد ومفقود وجريح (الجزيرة)

Lebanon 24
05-11-2023 | 08:49
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