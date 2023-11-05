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أخبار عاجلة
المفوضية الأوروبية: هناك تصاعد في "معاداة السامية" في أوروبا (الشرق)
Lebanon 24
05-11-2023
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