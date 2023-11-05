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أخبار عاجلة
نيويورك تايمز عن دبلوماسيين: إسرائيل حاولت حشد دعم دولي مؤخرا لنقل مئات الآلاف من سكان غزة مؤقتا إلى مصر (الجزيرة)
Lebanon 24
05-11-2023
|
10:38
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