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الرئاسة المصرية: يجب العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين

Lebanon 24
05-11-2023 | 14:30
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