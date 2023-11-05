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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يناقش تطورات فلسطین والعدوان على غزة في اتصال هاتفي مع البابا فرنسيس

Lebanon 24
05-11-2023 | 14:31
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