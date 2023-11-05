Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الرئيس الفلسطيني: عباس أكد لبلينكن أن الأولوية لوقف النار والتهدئة في غزة والضفة

Lebanon 24
05-11-2023 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني: الرئيس عباس أكد لبلينكن أنه يجب أن يكون هناك وقف فوري للنار في قطاع غزة (الحدث)
lebanon 24
05/11/2023 23:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: نطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية في غزة
lebanon 24
05/11/2023 23:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار
lebanon 24
05/11/2023 23:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي لملك الاردن: لوقف الحرب في غزة والتوصل الى حلّ يبقي الفلسطينيين في أرضهم لتبقى قضيتهم حية
lebanon 24
05/11/2023 23:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:34 | 2023-11-05
16:16 | 2023-11-05
16:13 | 2023-11-05
15:52 | 2023-11-05
15:50 | 2023-11-05
15:45 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24