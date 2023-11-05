Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو ينفي تقارير ذكرت أنه قال إن احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب دفعت حماس لتنفيذ هجوم 7 تشرين الأول

Lebanon 24
05-11-2023 | 15:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غانتس يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط وهجوم حماس
lebanon 24
05/11/2023 23:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد القتلى الفرنسيين بهجوم حماس في 7 تشرين الأول إلى 39
lebanon 24
05/11/2023 23:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش: هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول لا يبرر العقاب الجماعي (العربية)
lebanon 24
05/11/2023 23:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قائد حماس "علي القاضي" الذي قاد هجوم يوم 7 تشرين الأول (العربية)
lebanon 24
05/11/2023 23:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:34 | 2023-11-05
16:16 | 2023-11-05
16:13 | 2023-11-05
15:52 | 2023-11-05
15:50 | 2023-11-05
15:45 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24