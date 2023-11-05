Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يصل إلى العاصمة التركية أنقرة كجزء من جولته في الشرق الأوسط

Lebanon 24
05-11-2023 | 16:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بلينكن سيزور تركيا خلال رحلته إلى الشرق الأوسط لعقد اجتماعات في أنقرة يوم الاثنين
lebanon 24
05/11/2023 23:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/11/2023 23:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يصل اليوم إلى رام الله للقاء محمود عباس (الحرة)
lebanon 24
05/11/2023 23:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: سأبحث في تل أبيب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والعمل لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
05/11/2023 23:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:34 | 2023-11-05
16:16 | 2023-11-05
15:52 | 2023-11-05
15:50 | 2023-11-05
15:45 | 2023-11-05
15:39 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24