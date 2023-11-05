المتحدث العسكري الإسرائيلي: هاجمنا مواقع لحزب الله رداً على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات قَتل مواطنا إسرائيليا وسنواصل شن هجمات وهذه هي مهمتنا وسنهاجم كل من يهددنا

Lebanon 24