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القناة 7 الإسرائيلية عن بلدية كريات شمونة: 12 صاروخاً سقطت الأحد على المدينة وسبّبت قطعاً جزئيا للتيار الكهربائي

Lebanon 24
05-11-2023 | 18:05
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