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العاهل الأردني: تمكّنت قوّاتنا الجوية هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في غزّة

Lebanon 24
05-11-2023 | 18:18
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