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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية النبي إلياس شرق قلقيلية في الضفة الغربية

Lebanon 24
05-11-2023 | 19:01
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