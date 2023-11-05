Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: أوستن جدّد لغالانت تأكيد التزام الولايات المتحدة ردع أي دولة أو جهة تسعى إلى تصعيد الصراع

Lebanon 24
05-11-2023 | 19:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد وتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
06/11/2023 07:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: الولايات المتحدة بنقلها صواريخ بعيدة المدى (أتاكمس) إلى أوكرانيا تظهر سعيها لتصعيد الصراع
lebanon 24
06/11/2023 07:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني أهمية ردع الجهات التي تسعى لتصعيد الصراع
lebanon 24
06/11/2023 07:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/11/2023 07:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:44 | 2023-11-06
00:42 | 2023-11-06
00:41 | 2023-11-06
00:38 | 2023-11-06
00:37 | 2023-11-06
00:37 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24