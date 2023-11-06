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القوات الإسرائيلية اعتقلت 25 فلسطينيا بينهم قياديون في حركة فتح (العربية)

Lebanon 24
06-11-2023 | 00:15
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