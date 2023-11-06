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مدير وكالة المخابرات المركزية يلتقي نتنياهو اليوم في إسرائيل ضمن جولة إقليمية تبحث الوضع في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس

Lebanon 24
06-11-2023 | 00:57
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