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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من طهران: اتفقنا على تنسيق المواقف والضغط على الدول المؤثرة لإيقاف حرب الإبادة الجماعية هذه التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني
Lebanon 24
06-11-2023
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