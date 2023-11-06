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رئيسة الوزراء الفرنسية: عدد القتلى الفرنسيين في إسرائيل ارتفع إلى 40 (العربية)
Lebanon 24
06-11-2023
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02:26
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