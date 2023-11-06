Advertisement

أخبار عاجلة

"العربية" نقلاً عن مصادر محلية: بدء عودة الاتصالات تدريجيا إلى قطاع غزة

Lebanon 24
06-11-2023 | 02:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن مصادر محلية في غزة: تقدّم لدبابات إسرائيلية نحو قطاع غزة من محور بيت حانون شمالي القطاع
lebanon 24
06/11/2023 13:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن مصادر محلية فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش العدو الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية
lebanon 24
06/11/2023 13:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن مصادر إسرائيلية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تأجيل زيارته المقررة لإسرائيل الثلاثاء ولم يحدد موعدا آخر
lebanon 24
06/11/2023 13:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن إعلام فلسطيني: قصف مدفعي وغارات عنيفة على شرق قطاع غزة
lebanon 24
06/11/2023 13:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:24 | 2023-11-06
06:23 | 2023-11-06
06:21 | 2023-11-06
06:21 | 2023-11-06
06:19 | 2023-11-06
06:14 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24