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الهلال الأحمر: الوضع الصحي بات كارثيا في قطاع غزة ولا إمكانية لطلب الإسعاف (العربية)

Lebanon 24
06-11-2023 | 03:19
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