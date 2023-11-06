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كتائب القسام تعلن تدمير 4 آليات إسرائيلية قرب مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في غزة (العربية)
Lebanon 24
06-11-2023
|
03:20
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