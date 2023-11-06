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رئيس الوزراء الفلسطيني: وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى "هيروشيما" في غزة

Lebanon 24
06-11-2023 | 03:27
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