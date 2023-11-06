Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الفلسطيني: أدعو الأمم المتحدة لإلغاء يوم الطفولة بعد قتل آلاف الأطفال في غزة

Lebanon 24
06-11-2023 | 04:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإندونيسي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة
lebanon 24
06/11/2023 13:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة أمام مقر الأمم المتحدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتزامن مع إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة (الجزيرة)
lebanon 24
06/11/2023 13:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة "تشجع" إسرائيل على "قتل" الفلسطينيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/11/2023 13:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى "هيروشيما" في غزة
lebanon 24
06/11/2023 13:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:36 | 2023-11-06
06:24 | 2023-11-06
06:23 | 2023-11-06
06:21 | 2023-11-06
06:21 | 2023-11-06
06:19 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24