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بلينكن: قلقون من العدد الكبير للضحايا المدنيين في غزة وتحدثنا مع إسرائيل حول ذلك

Lebanon 24
06-11-2023 | 06:23
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