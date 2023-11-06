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قناة 13 العبرية: الأجواء متوترة جداً في المستوطنات الشمالية المحاذية للسياج الحدودي مع لبنان،هناك مستوطنات غادرها جميع من فيها

Lebanon 24
06-11-2023 | 06:48
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