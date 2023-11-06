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وزير خارجية إيران: واشنطن أبلغتنا قبل 3 أيام أنها تسعى لوقف إطلاق نار بغزة لكنها عملیاً تدعم الإبادة الجماعية

Lebanon 24
06-11-2023 | 07:46
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