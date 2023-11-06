بوحبيب بعد تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي بشأن جريمة قتل اسرائيل لاطفال ومدنيين: إنها جريمة حرب تعكس بوضوح سياسة اسرائيل بإستهداف العائلات والاطفال والمسعفين والصحافيين عمدا

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