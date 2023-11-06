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أخبار عاجلة
"الجزيرة" عن الشرطة الإسرائيلية: مقتل مجندة في حرس الحدود متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم القدس صباح اليوم
Lebanon 24
06-11-2023
|
09:22
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