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الجيش الإسرائيلي: نحو 30 صاروخًا أطلِق من لبنان نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة

Lebanon 24
06-11-2023 | 10:06
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