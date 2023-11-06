Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: الغواصة "أوهايو" موجودة في منطقة عمليات الأسطول الخامس لمزيد من الدعم بالمنطقة (الحدث)

Lebanon 24
06-11-2023 | 11:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلية مسلحة حاولت إطلاق صواريخ في منطقة "أفيفيم" على حدود لبنان (الحدث)
lebanon 24
07/11/2023 04:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": القوات الإسرائيلية موجودة داخل قطاع غزة وتقوم بعمليات عسكرية
lebanon 24
07/11/2023 04:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في الخارج خالد مشعل: حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد (العربية)
lebanon 24
07/11/2023 04:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": نسعى لمزيد من المعلومات بشكل عاجل بشأن مصوّرنا الذي لقي حتفه في جنوب لبنان وننسق مع السلطات في المنطقة
lebanon 24
07/11/2023 04:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2023-11-06
19:11 | 2023-11-06
19:06 | 2023-11-06
18:52 | 2023-11-06
18:31 | 2023-11-06
18:30 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24