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وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: من الضروري منع توسيع رقعة الصراع (الشرق)

Lebanon 24
06-11-2023 | 11:40
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