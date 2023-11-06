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البنتاغون: الهجمات على قواعدنا في سوريا والعراق أصابت 45 من جنودنا (الشرق)

Lebanon 24
06-11-2023 | 11:43
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